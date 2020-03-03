Топ-8 кинопремьер марта, которые стоит увидеть

В марте поклонники кино побегут смотреть приключения воинственной Мулан, неубиваемого Бладшота и загадочного Пиноккио. Подробнее о фильмах, которые нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

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С 5 марта. США, 2020. Режиссер: Дэн Скэнлон. В ролях: Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Джон Ратценбергер, Трейси Ульман, Али Вонг.

Братья-эльфы живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли.

Теперь сказочные существа живут обычной «человеческой» жизнью: летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однажды мать эльфов находит посох мага. Неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

Человек-невидимка

С 5 марта. Австралия, США, Канада, Великобритания, 2020 год. Режиссер: Ли Уоннелл. В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Майкл Дорман.

Сценарист «Пилы» по-новому переосмыслил известный сюжет Герберта Уэллса.

События происходят в наше время. Гриффин предстанет не просто злым гением, а настоящим абьюзером, который настолько любит мучить свою жену, что не прекращает это делать даже после загадочного исчезновения.

Бладшот

С 12 марта. США, Китай, 2020. Режиссер: Дэйв Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Талула Райли, Тоби Кеббелл.

Супергеройский боевик и начало новой франшизы. Главный герой фильма — морпех Рэй Харрисон. Его жену убили, а он сам погиб в бою. Но ученые в секретной лаборатории не только воскресили его, но и наделили нечеловеческой силой и способностью регенерации. Получеловека-полуробота назвали Бладшот.

Однажды к павшему солдату возвращается память. И он больше не готов плясать под чужую дудку.

Пиноккио

С 12 марта. Италия, Франция, Великобритания, 2019 год. Режиссер: Маттео Гарроне. В ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия.

Еще одна легендарная история, рассказанная по-новому. Главный сказочник современности Маттео Гарроне снял добрый и немного жуткий фильм о приключениях деревянного мальчика.

Счастье в конверте

С 12 марта. Россия, 2019 год. Режиссер: Светлана Суханова. В ролях: Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Светлана Суханова попробовала себя в качестве режиссера и вместе с алтайским сценаристом Евгением Бедаревым сняла три новеллы, объединенные одним сюжетом. Это грустные, но поучительные истории о жизни, на которых не стыдно сводить своих родителей или бабушек и дедушек.

Altapress.ru уже побывал на премьере. Спойлер — плакал весь зал.

Тихое место 2

С 18 марта. США, 2020. Режиссер: Джон Красински. В ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Киллиан Мёрфи, Ноа Джуп, Джимон Хонсу, Джон Красински.

Один из самых концептуальных хорроров последних лет. Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине.

Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Мулан

С 26 марта. США, 2020. Режиссер: Ники Каро. В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Гун Ли, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ан, Нельсон Ли, Джан Ю.

Еще один игровой ремейк знаменитой анимационной истории Disney.

Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

На острие

С 26 марта. Россия, 2020. Режиссер: Эдуард Бордуков. В ролях: Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст.

Остросюжетная спортивная драма. Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита и богата. Для полного счастья ей не хватает олимпийской медали. Но путь к мечте преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву.

Отчаянная схватка между этими двумя девушками происходит не только на турнирах, но и в жизни.