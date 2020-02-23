Биограф Калашникова рассказал, что правда, а что ложь в новом фильме про алтайского оружейника

20 февраля на большие экраны вышел российский байопик «Калашников». В нем рассказывается, что пришлось пройти будущему знаменитому оружейнику, чтобы создать АК-47. Altapress.ru попросил алтайского писателя Анатолия Муравлева, автора книги о Михаиле Калашникове, поделиться впечатлениями о новой картине. В тексте много спойлеров, поэтому советуем прежде посмотреть фильм.

О чем кино

Фильм охватывает период с 1941 по 1949 год.

В начале войны танкист Михаил Калашников получает тяжелое ранение. После госпиталя его отправляют на долечивание домой, в алтайское село Курью. Но он — сходит на казахстанской станции Матай, направляясь в паровозное депо, где работал еще до войны.

Сержант одержим идеей сделать лучшее оружие, которое поможет фронтовикам. Он добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где конкурирует с ведущими изобретателями.

Во время разработок знакомится с будущей женой, чертежницей Екатериной Моисеевой. В 1949 году за создание автомата получает Сталинскую премию. АК-47 огромным тиражом изготавливают в Ижевске.

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

Об исторических неточностях

Анатолий Муравлев,

журналист , писатель:

— Приятно, что главный герой в фильме много раз упоминает Алтай. Да, Калашников очень любил свою родину. Хотя в Алтайском крае он после ссылки был раз семь, а мать не жила здесь с 1930 года. Поэтому когда в конце фильма его отправляют к маме на Алтай — это, конечно, режиссерская выдумка.

Есть и хронологические огрехи. Например, что в 1947 году автомат Калашникова (хотя тогда его называли пистолетом-пулеметом) был готов и победил во всесоюзном конкурсе. И до 1949 года, когда он был принят на вооружение, его усиленно дорабатывали.



Меня удивило, что в годы войны Калашников ходит по Москве с оружием. Это вообще нереально. Его всегда сопровождал представитель спецслужбы или военный, ведь новое оружие — великий секрет. Открыто с образцом нового оружия он точно не мог разгуливать по столице.

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

Придумана и драка Михаила Тимофеевича с сопровождающим его в Москву майором НКВД. Конфликт с офицером с применением оружия и стрельбой в годы войны — это трибунал и расстрел. Да майоры и не ходили в сопровождающих, в основном это были сержанты.

Был в фильме сюжет, когда Калашников встречается с братом Виктором, которого как заключенного перевозят в вагоне. Хотя в реальности старший брат освободился еще до войны.

Поразило, что в крохотном паровозном депо станции Матай в Казахстане, где конструктор сделал первый пистолет-пулемет, так много мужчин. Война идет, там в основном должны быть женщины! Еще в картине показано, что якобы генерал Дегтярев, конструктор стрелкового оружия, вызывал Калашникова к себе, и лично заявил ему, что снимает свой образец оружия с конкурса.

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

В своих воспоминаниях Михаил Тимофеевич писал, что ни разу за время работы в конструкторском бюро в Коврове не пересекался с ним. Все-таки Василий Дегтярев был генералом, а он — простым сержантом.



Но свое оружие с конкурса Дегтярев действительно снял. Это обычная практика. Видимо, во время испытаний на полигоне понял, что его образец не сможет одержать победу.



В финал всесоюзного оружейного конкурса в 1947 году Калашников действительно вышел вместе с конструкторами Булкиным и Дементьевым. В фильме их образцы якобы дали осечку, а у алтайского оружейника — выдержал все испытания.

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

Но если говорить достоверно, то ни один из них не победил. Комиссия отклонила все три образца, отправив их на доработку. Спустя некоторое время руководство позволило доделать начатое только Калашникову.



В финале на титрах было указано, что было выпущено 200 млн модификаций автомата Калашникова. Я нигде такой цифры не встречал, обычно говорят о 100 млн экземпляров.

Но в целом впечатления от фильма очень хорошие. Особенно радует, с какой теплотой герой говорит об Алтае.

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

Интересные факты , которых не было в фильме

Про возраст

Официально считается, что Калашников родился 10 ноября 1919 года. Но япервый автор, который опроверг это. В Государственном архиве Алтайского края имеется метрическую запись, где написано, что он родился 18 февраля (или 3 марта по новому стилю) 1917 года.



Резко «помолодел» он в 1936 году, когда вышло постановление, что в армию отныне отправляются не в 21 год, а в 19 лет. А ему как раз столько и исполнилось.



В то время за ним числилось два побега из ссылки из Нарыма в Курью (о которой скрытный Калашников рассказал только в 80-летнем возрасте). Если бы оказалось, что он еще и «косит» от армии, ему бы не миновать расстрела. Поэтому он подделал документы и стал на два с половиной года моложе.

О слежке

— К Калашникову был прикреплен сотрудник спецслужб. Они были соседями, жили на одной лестничной площадке. Сопровождающий ходил за ним на работу, присутствовал на всех встречах, во всех поездках, был его «тенью».

Фильм «Калашников» kinopoisk.ru

О личности

— Меня лично всегда поражало, как человек, который имел 4 класса образования (хотя ему в этом было неловко признаваться, и он многим говорил, что закончил 7−10 классов), отдает всего себя делу. Даже в непростых условиях: не имея возможности учиться, живя с клеймом ссыльного, будучи простым сержантом — конкурентом знаменитых генералов-конструкторов.



В конце концов наш земляк стал всемирно известным конструктором, доктором технических наук, академиком ряда академий, и по сути дела трижды Героем (дважды Герой Социалистического Труда и Герой России). Это наглядный пример для тех, кто хочет добиться и добивается самых больших высот в профессии.



На западе есть такое понятие «американская мечта». Как по мне, так Михаил Тимофеевич — это воплощение «русской мечты».