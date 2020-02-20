Зал рыдал: как прошел спецпоказ фильма «Счастье в конверте» сценариста с Алтая Евгения Бедарева

19 февраля в Барнауле в кинотеатре «Мир» в рамках промотура прошел спецпоказ нового российского фильма «Счастье в конверте». Сценарий к нему написал барнаулец Евгений Бедарев («Тариф новогодний», «Пока цветет папортник»). Режиссер — уроженка Алтайского края, актриса Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»). Кино получилось очень душевным. Вместе со зрителями слезу пустил и корреспондент altapress.ru.

«Это мое первое письмо»

— Ой, а можно с вами сфотографироваться? — женщина с маленьким ребенком ловят на крыльце «Мира» актера Залима Мирзоева, сыгравшего одну из главных ролей в новом фильме. — У меня дочка «Пока цветет папортник» наизусть знает!

Артист, который вышел на перекур, охотно соглашается и просит знакомого подержать сигарету. Забрать ее обратно ему удастся не скоро.

Бесконечные фотосессии и радостные возгласы узнавания продолжаются в заполненном до отказа фойе кинотеатра. К столам организаторов можно было пробраться, только лавируя между обнимающихся людей. На стойках раздавали открытки с конвертами. Любой желающий мог написать поздравление и отправить его любому адресату.

Я подсела к двум молодым девушкам. Они решили написать подругам из Питера.

— Я помню, что у нее какой-то заковыристый адрес, — говорит одна из них.

— Давай напишем ей ВКонтакте и уточним? — предлагает другая.

— Нет! Она сразу что-то заподозрит, и тогда не получится сделать сюрприз! — не соглашается девушка.

Спецпоказ фильма «Счастье в конверте» altapress.ru

Письма с открыткой можно было сбросить в почтовые ящики, которые разместили в фойе кинотеатра. К одному из них подошла девочка лет 15 и начала безуспешно тыкать конвертом.

— Ты что, тут же надо створку сначала поднять! Вот, видишь щель? Сюда бросай! — подсказала опешившая женщина-организатор. Она явно не подозревала, что на свете есть люди, не умеющие пользоваться почтовым ящиком.

— Я просто первый раз отправляю письмо, — смущенно пролепетала девочка.

— Вот это я понимаю, цифровое поколение! — рассмеялась организатор.

Самогон в дорогу

Когда гости расселись в зале, с приветственным словом выступили сценарист Евгений Бедарев и режиссер Светлана Суханова.

— Это для нас самая важная премьера. Здесь сидят близкие и родные люди. Весь кинотеатр украшен нашими постерами, нигде так не было. Заходим — и каждый человек здоровается, обнимается, дают продовольственные корзины. «Вот вам в дорогу самогон», — спасибо Лидия Михайловна! — рассмешил и одновременно растрогал гостей своим вступлением Бедарев.

В зале сидели родители сценариста, которым под аплодисменты подарили цветы, чем еще больше тронули присутствующих.

Спецпоказ фильма «Счастье в конверте» altapress.ru

Дальше пошла подготовка зрителей к просмотру. На экране стали появляться зареванные люди с других городов России (Барнаул стал седьмым в рамках промотура).

Еле сдерживая слезы, они благодарили киноделов за трогательный, душевный фильм, предупреждали о побочных эффектах в виде внезапных обнимашек и неудержимых приступах «Срочно позвонить маме».

«Да, плакать придется много» — угрожающе предупредили организаторы. И не обманули.

«Счастье» в слезах

Если кто-то хочет посмотреть фильм — то дальше лучше не читать, будут спойлеры.

«Счастье в конверте» — это три новеллы, которые рассказывают о жизни простых людей. Первая — про двух пожилых друзей. Один из них выигрывает путевку в кругосветное путешествие, но этот путь становится последним. Во второй женщина решила приютить у себя потерявшуюся бабушку. Третья — о мальчике, который сильно хотел подарок от Деда Мороза, а вместо него получил настоящее новогоднее чудо.

Но в этих историях все равно чувствуется некий подвох. Киноделы использовали явно «запрещенные» приемы. Ну какой человек не посочувствует умирающему от смертельной болезни старику, брошенной родным сыном бабушке и нищему сироте?

Счастье в конверте kinopoisk.ru

Но, словно и этих обстоятельств недостаточно, создатели фильма «добили» зрителей ударом ниже пояса — оказалось, что герои каждой новеллы еще и фронтовики. Что, несомненно, вызывает больше чувств у зрителей. Не расплакаться смог бы только очень черствый человек.

Поэтому неудивительно, что уже в середине первой новеллы зал заполнили звуки хлюпающих носов.

После показа зрители вышли, пряча распухшие глаза. Самых заплаканных принялись ловить журналисты с камерами. Двух зрительниц расспросили и мы.

«Поначалу я с подозрением отнеслась к фильму. Это снято иначе, не так, как мы привыкли — здесь нет частого мельтешения кадров. Мозг не привык такое смотреть, поэтому сначала „отторгал“. А потом ты втягиваешься в историю. Задумываешься о каких-то вещах, которые мы каждый день избегаем. А правильно ли я тогда маме ответила? А может, нужно было тогда взять трубку? Это же очень важно», — рассказала зрительница Настя.

Спецпоказ фильма «Счастье в конверте» altapress.ru

«Создатели фильма правильно сказали — после фильма хочется позвонить маме и сказать, как ты ее любишь. Очень страшно, что нужно людям о таком напоминать, ведь это должно работать «на автомате», — поделилась эмоциями Валерия.

Но мы нашли одну зрительницу, женщину лет 50-ти, которую новеллы задели не так сильно, как остальных.

«Странное дело — мы с радостью готовы сопереживать обездоленным людям на экране, а в жизни даже бабушку через дорогу перевести не можем. Лить слезы по экранному герою — куда проще, чем помогать в жизни», — резюмировала она.

Получилось ли доброе семейное кино у российских киноделов, скоро сможет проверить каждый — в прокат фильм выходит 12 марта.