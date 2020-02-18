Нашумевший сериал про мэра-коррупционера «Домашний арест» впервые покажут на телевидении

Телеканал ТНТ впервые показывает сериал Семена Слепакова «Домашний арест». Премьера состоялась два года назад, а картина была доступна только на платной платформе Premier.

Сюжет разворачивается в выдуманном провинциальном городке Синеозерск. Его мэр Аникеев (Павел Деревянко) постоянно разворовывает бюджетные деньги и живет на них в свое удовольствие.

Однажды он попадается на взятке, и суд заключает его под домашний арест. Но не в шикарном особняке, а в месте по прописке, в старой коммуналке, где вырос будущий мэр. Там его встречают недружелюбные соседи, семья экскаваторщика Самсонова, которым Аникеев изрядно насолил.

В сериале также снялись актеры Сергей Бурунов, Анна Уколова, Гоша Куценко, Роман Мадянов, Олеся Судзиловская, Светлана Ходченкова, Марина Александрова и другие.

Режиссер «Домашнего ареста» — Петр Буслов (Высоцкий.Спасибо, что живой"), сценарист и продюсер — комик Семен Слепаков.

На протяжении года телеканал ТНТ планирует выпустить в эфир несколько сериалов, которые ранее не были в открытом доступе для зрителей.

В их числе — нашумевший сериал «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова об актере, заразившегося ВИЧ (его сыграл Александр Петров), и «Обычная женщина» Бориса Хлебникова о предпринимательнице со своими тайнами (ее исполнила Анна Михалкова), сообщает vokrug.tv.