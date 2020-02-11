Новый сезон сериала «Сваты» начали снимать сначала

Ранее отснятый материал использовать не будут, потому что за последние два года года изменились актеры и интерьеры домов, где снимали «Сватов».
«Еще не отснято ничего, предстоит большая работа. Предыдущие сцены, отснятые в 2017 году, показаны не будут», — сообщили создатели.
Съемки седьмого сезона стартовали 28 января 2020 года. Сейчас съемочная группа работает в Беларуси. Летние съемки пройдут в мае, пишет newinform.com.
Поклонники ждали выход нового сезона два года, процесс затянулся из-за запрета съемок на Украине.
Ранее актер Федор Добронравов сообщил, что народная комедия «Сваты» выйдет на экран не раньше 2021 года.