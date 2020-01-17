Актер Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов анонсировал возвращение популярного комедийного сериала «Сваты». По его словам, премьера состоится в 2021 году, пишут РИА Новости.

В седьмом сезоне появятся актеры Виктор Добронравов и Дарья Рыбак. Они сыграют Ивана и Валентину Будько в молодости.

Также известно, что в «Сватах» будет введен новый герой — директор сельского клуба Палыч. Его сыграет Михаил Трухин (сериалы «Улица разбитых фонарей», «Ивановы-Ивановы»).

Одна из серий будет посвящена свадьбе внучке сватов Жени Ковалевой и ее избранника — иностранца Джека, сообщают «Известия».

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и всё пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так всё и было», — рассказал Федор Добронравов журналистам.

Напомним, что сериал «Сваты» впервые вышел в 2008 году. Шестой сезон был показан в 2013 году. Проблемы со съемками следующего сезона возникли, потому что актеру Федору Добронравову запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма.