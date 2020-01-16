Создатели сериала «Властелин колец» рассказали об актерском составе

Больших звезд в списке нет, в сериале сыграют в основном малоизвестные и начинающие актеры.

К заявленным ранее Джозефу Моулу, Маркелле Кавене, Морфидд Кларк, Эме Хорват и Роберту Арамайо присоединились также Овайн Артур, Том Бадж, Назанин Бониади, Исмаэль Круз, Меган Ричардс, Дилан Смит, Дэниэл Вейман, Чарли Викерз и другие.

Сейчас актерский состав находится в Новой Зеландии, где проходят читки сценария. Съемки стартуют в феврале этого года.

Сюжет сериала пока неизвестен, однако известно, что события развернутся во время Второй эпохи и за 3000 лет до «Братства кольца», когда в Средиземье шли ожесточённые войны между эльфами и Сауроном.