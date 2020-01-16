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Создатели сериала «Властелин колец» рассказали об актерском составе

Студия Amazon, которая занимается созданием сериала «Властелин колец» по мотивам книг Толкина, обнародовала каст, сообщает film.ru.

Властелин Колец
Властелин Колец
СС0.

Больших звезд в списке нет, в сериале сыграют в основном малоизвестные и начинающие актеры.

К заявленным ранее Джозефу Моулу, Маркелле Кавене, Морфидд Кларк, Эме Хорват и Роберту Арамайо присоединились также Овайн Артур, Том Бадж, Назанин Бониади, Исмаэль Круз, Меган Ричардс, Дилан Смит, Дэниэл Вейман, Чарли Викерз и другие.

Сейчас актерский состав находится в Новой Зеландии, где проходят читки сценария. Съемки стартуют в феврале этого года.

Сюжет сериала пока неизвестен, однако известно, что события развернутся во время Второй эпохи и за 3000 лет до «Братства кольца», когда в Средиземье шли ожесточённые войны между эльфами и Сауроном.

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