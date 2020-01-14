Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Американские киноакадемики определились с основными претендентами на премию «Оскар», сообщает «Кинопоиск».

Ожидаемым фаворитом стал фильм «Джокер» — у него 11 номинаций. Следом идут картины «1917» и «Однажды… в Голливуде» — у них по 10 номинаций.

За звание лучшего фильма поборются:

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

На звание лучшего актера претендуют Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды… в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папы»), а лучшей актрисы — Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвеггер («Джуди»).

Статуэтку как лучший режиссер могут получить Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Пон Джун-хо («Паразиты»).

Лучшим мультфильмом может стать «Как приручить дракона 3», «Я потерял свое тело», «Клаус», «Потерянное звено», «История игрушек 4».

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.