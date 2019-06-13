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Политика

На Украине вновь запретили показ сериала «Сваты» президента Зеленского

Члены экспертной комиссии Государственного агентства по вопросам кино Украины (Госкино) отказали каналу «1+1» в выдаче повторного прокатного разрешения на второй сезон сериала «Сваты» производства компании «Киноквартал», конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский.

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
svati.tv

На вопрос телеканала, чем аргументируется отказ, член комиссии Мария Гурская сообщила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском. Из этого создается впечатление, будто Украина интегрирована в российское пространство, считает член комиссии.

Также Гурская заявила, что сериал якобы развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией, пишет bfm.ru.

Изменить фамилии

И добавила, что, если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Запрет

Сериал «Сваты» был снят студией «Квартал 95» под руководством Зеленского, пишет ТАСС. В феврале 2015 года закон «О защите информационного телерадиопространства» запретил на Украине фильмы, которые, по мнению Киева, содержат «российскую пропаганду». Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». Окружной административный суд Киева 27 марта текущего года отменил запрет на показ телесериала «Сваты».

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