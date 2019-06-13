На Украине вновь запретили показ сериала «Сваты» президента Зеленского

Члены экспертной комиссии Государственного агентства по вопросам кино Украины (Госкино) отказали каналу «1+1» в выдаче повторного прокатного разрешения на второй сезон сериала «Сваты» производства компании «Киноквартал», конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский.

На вопрос телеканала, чем аргументируется отказ, член комиссии Мария Гурская сообщила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском. Из этого создается впечатление, будто Украина интегрирована в российское пространство, считает член комиссии.

Также Гурская заявила, что сериал якобы развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией, пишет bfm.ru.

Изменить фамилии

И добавила, что, если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Запрет

Сериал «Сваты» был снят студией «Квартал 95» под руководством Зеленского, пишет ТАСС. В феврале 2015 года закон «О защите информационного телерадиопространства» запретил на Украине фильмы, которые, по мнению Киева, содержат «российскую пропаганду». Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». Окружной административный суд Киева 27 марта текущего года отменил запрет на показ телесериала «Сваты».