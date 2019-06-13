На Украине вновь запретили показ сериала «Сваты» президента Зеленского

На вопрос телеканала, чем аргументируется отказ, член комиссии Мария Гурская сообщила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески — на украинском. Из этого создается впечатление, будто Украина интегрирована в российское пространство, считает член комиссии.
Также Гурская заявила, что сериал якобы развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией, пишет bfm.ru.
Изменить фамилии
И добавила, что, если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.
Запрет
Сериал «Сваты» был снят студией «Квартал 95» под руководством Зеленского, пишет ТАСС. В феврале 2015 года закон «О защите информационного телерадиопространства» запретил на Украине фильмы, которые, по мнению Киева, содержат «российскую пропаганду». Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал «Сваты», а также фильм «Сваты. Жизнь без грима». Окружной административный суд Киева 27 марта текущего года отменил запрет на показ телесериала «Сваты».