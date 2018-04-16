Звезда сериала "Сваты" впервые вышел на сцену после инсульта

Актер Федор Добронравов появился на сцене московского Театра сатиры после инсульта, пишет "Дни.ру".
Добронравов стал участником спектакля "Где мы?", премьеру которого долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста.
На сцену актер вышел вместе с Александром Ширвиндтом и Александром Олешко. Сам спектакль посетила знаменитый режиссер и актриса Светлана Дружинина. Она выложила фото в Instagram после премьеры.
Вчера были на спектакле в #театрсатиры 🎭 Браво!!! 👏👏👏 Безумно радостно было видеть нашего любимого и дорого Федю Добронравова в здравии! 👌 Будем жить долго и счастливо и беречь себя! ☺💟💞 #светланадружинина #александролешко #федордобронравов #спектакль #выходвсвет #прекрасныйвечер #кудапойтивмоскве #звездныеновости #знаменитости #тусовка
Сама постановка, как и выход Добронравова, на сцену были встречены громкими овациями, пишет ura.ru.
В 2016 году Федор Добронравов путешествовал по Алтаю. А также принял участие в Фестивале хорошей песни, который ежегодно проводит наш земляк Евгений Росс.
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