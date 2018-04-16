Звезда сериала "Сваты" впервые вышел на сцену после инсульта

Вчера, 21:32.
Жизнь

Актер Федор Добронравов появился на сцене московского Театра сатиры после инсульта, пишет "Дни.ру".

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Фото: svati.tv.

Добронравов стал участником спектакля "Где мы?", премьеру которого долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста.

На сцену актер вышел вместе с Александром Ширвиндтом и Александром Олешко. Сам спектакль посетила знаменитый режиссер и актриса Светлана Дружинина. Она выложила фото в Instagram после премьеры.

Сама постановка, как и выход Добронравова, на сцену были встречены громкими овациями, пишет ura.ru.

В 2016 году Федор Добронравов путешествовал по Алтаю. А также принял участие в Фестивале хорошей песни, который ежегодно проводит наш земляк Евгений Росс.

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