Госпитализирован актер из "6 кадров" Федор Добронравов

Сегодня, 05:48.
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В Москве 18 марта попал в больницу актер театра и кино Федор Добронравов. Об этом сообщила в СМИ его официальный представитель Ирина Сойкина, пишут "Известия".

Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".
Федор Добронравов и Татьяна Кравченко в сериале "Сваты". Фото: svati.tv.

Сойкина не раскрыла подробностей госпитализации актера, но уточнила, что Добронравову уже лучше.

Справка

Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными ролями в кино, театре и на телевидении. Он является одним из участков  скетч-шоу "6 кадров". Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах "Ликвидация", "День радио", "Сваты" и другие.

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