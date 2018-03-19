Госпитализирован актер из "6 кадров" Федор Добронравов

В Москве 18 марта попал в больницу актер театра и кино Федор Добронравов. Об этом сообщила в СМИ его официальный представитель Ирина Сойкина, пишут "Известия".
Сойкина не раскрыла подробностей госпитализации актера, но уточнила, что Добронравову уже лучше.
Справка
Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными ролями в кино, театре и на телевидении. Он является одним из участков скетч-шоу "6 кадров". Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах "Ликвидация", "День радио", "Сваты" и другие.
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