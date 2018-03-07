Борис Гребенщиков отменил гастроли в Барнауле в связи с болезнью

Группа "Аквариум" переносит все концерты на более поздние даты в связи с болезнью фронтмена Бориса Гребенщикова. Об этом сообщает официальный сайт "Аквариума".
Как ранее сообщал "Росбалт", Гребенщиков был госпитализирован из-за осложнений простудного заболевания. Для полноценного выздоровления и восстановления сил организму потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, говорится в сообщении на официальном сайте.
Большинство концертов, запланированных на март, перенесли на май и июнь. Составление нового графика потребует дополнительного времени. Все ранее купленные билеты будут действительны.
В Барнауле "Аквариум" должен был выступить 24 марта в театре драмы. Как сообщил altapress.ru заместитель директора концертного агентства "Лига-Арт" Игорь Лаптев, концерт также перенесут на более позднюю дату, которая пока не известна.
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