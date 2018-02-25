Акробат цирка Запашного упал с высоты на манеж во время выступления

Сегодня, 20:02.
Происшествия

Акробат Антон Мартынов доставлен в больницу после неудачного выступления во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на администратора цирка Мстислава Запашного Сергея Белинского.

Слоны в цирке.
Слоны в цирке. Фото: открытые источники в интернете.

Причиной падения, по предварительным данным, стал срыв карабина. Ремень вышел из него во время выступления. Трюк Мартынов делал без страховки. Артист упал и ударился головой о манеж.

Аскольд Запашный прокомментировал РЕН ТВ падение акробата. "Пока расследование не закончится, говорить о чем-то рано. Он в очень плохом состоянии, у него разрыв легкого, двойной перелом позвоночника, ушиб мозга, он в реанимации", - рассказал Запашный.

Как отмечается на официальной странице цирка Мстислава Запашного во ВКонтакте, в настоящее время гимнаст находится в реанимации в стабильном состоянии. По словам заместителя директора по организации гастролей цирка Парвиза Гаджиева, жизни акробата ничего не угрожает.

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