Акробат цирка Запашного упал с высоты на манеж во время выступления

Акробат Антон Мартынов доставлен в больницу после неудачного выступления во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на администратора цирка Мстислава Запашного Сергея Белинского.
Причиной падения, по предварительным данным, стал срыв карабина. Ремень вышел из него во время выступления. Трюк Мартынов делал без страховки. Артист упал и ударился головой о манеж.
Аскольд Запашный прокомментировал РЕН ТВ падение акробата. "Пока расследование не закончится, говорить о чем-то рано. Он в очень плохом состоянии, у него разрыв легкого, двойной перелом позвоночника, ушиб мозга, он в реанимации", - рассказал Запашный.
Как отмечается на официальной странице цирка Мстислава Запашного во ВКонтакте, в настоящее время гимнаст находится в реанимации в стабильном состоянии. По словам заместителя директора по организации гастролей цирка Парвиза Гаджиева, жизни акробата ничего не угрожает.
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