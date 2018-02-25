В Алтайском крае человек погиб в перевернувшемся автомобиле

24 февраля в 06:45 минут на улице Новая, 1 в Шелаболихе произошло опрокидывание автомобиля, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Алтайскому краю.
Установлено, что водитель, мужчина, 1985 года рождения, управляя автомобилем Хонда-ЦРВ, не справился с управлением и допустил опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, три его пассажира – мужчины, 1995, 1981, 1957 годов рождения - получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.