В Алтайском крае человек погиб в перевернувшемся автомобиле

Установлено, что водитель, мужчина, 1985 года рождения, управляя автомобилем Хонда-ЦРВ, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, три его пассажира – мужчины, 1995, 1981, 1957 годов рождения - получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.