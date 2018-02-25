В Алтайском крае автомобиль взорвался в гараже

Инцидент произошел в Бийске в ночь на субботу, 24 февраля, примерно в 04:15. В одном из гаражей на улице Ильи Мухачева взорвался автомобиль.
На место происшествия выехали пожарные. Как сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск", громкий хлопок перебудил всю округу. Машина выгорела полностью. Незадолго до взрыва очевидцы заметили возле машины мужчину.
"Это наша машина, — написала в комментариях к сообщению Наталья Николаенко. — Мы с мужем поставили ее в гараж в 21:00. Мужчина, которого видели, - это взломщик! Его взрывной волной вынесло из гаража, он в коме, прогнозы очень плохие! Как и зачем он поджог — пока загадка".
Она сообщила, что следы взлома есть и на других гаражах.
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