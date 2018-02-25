В Алтайском крае автомобиль взорвался в гараже

Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22. Взрыв машины в Бийске. Фото: vk.com/incident_22.

На место происшествия выехали пожарные. Как сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск", громкий хлопок перебудил всю округу. Машина выгорела полностью. Незадолго до взрыва очевидцы заметили возле машины мужчину.

"Это наша машина, — написала в комментариях к сообщению Наталья Николаенко. — Мы с мужем поставили ее в гараж в 21:00. Мужчина, которого видели, - это взломщик! Его взрывной волной вынесло из гаража, он в коме, прогнозы очень плохие! Как и зачем он поджог — пока загадка".

Она сообщила, что следы взлома есть и на других гаражах.