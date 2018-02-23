В Барнауле загорелся торговый павильон

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Происшествия

23 февраля в Барнауле загорелся торговый павильон на улице Трактовой. Как сообщили очевидцы в Barnaul 22, дым заполонил всю улицу.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле. Фото: Андрей Тарасофф в vk.com/barneos22.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что горящий павильон не эксплуатировался. Уже известно, что пострадавших нет.

Материальный ущерб неизвестен, так как зданием давно не пользовались и ценного имущества в нем не было.

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