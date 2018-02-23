В Барнауле при пожаре сгорел 23-летний парень

В Барнауле на улице Дорожной дотла сгорел частный дом. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22. В пожаре погиб 23-летний парень, без жилья осталась его бабушка.
Подробности случившегося в комментариях рассказала родственница пострадавших.
Галина Федяшина:
— От брата остались одни кости, обгорел весь. Нам помощь очень нужна, хоронить не на что, бабушка осталась без жилья. Я утром выезжаю в Барнаул.
Галина сообщила, что родни у них больше нет, а сама она живет в приемной семье в Рубцовске. Девушке еще нет 18-ти лет.
69-летней бабушке нужна одежда (50 размер) и обувь (39 размер). Узнать, чем помочь, можно по телефону 8-983-556-99-13.
К тушению пожара привлекали 6 единиц техники и 26 человек. В 00:31 пожар локализовали, в 00:43 ликвидировали.
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