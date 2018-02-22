У алтайской семьи с ребенком-инвалидом полностью сгорел дом. Требуется помощь

У семьи Оюн в Бийске сгоре дом. Фото: vk.com/biysk_all. У семьи Оюн в Бийске сгоре дом. Фото: vk.com/incident_22. У семьи Оюн в Бийске сгоре дом. Фото: vk.com/incident_22. У семьи Оюн в Бийске сгоре дом. Фото: vk.com/incident_22. У семьи Оюн в Бийске сгоре дом. Фото: vk.com/incident_22.

Пожар произошел рано утром 12 февраля в Бийске на улице Ростовской, 113, когда отец семейства был на ночной смене. Огнем охватило второй этаж дома. Мать быстро сумела растолкать бывших в квартире домочадцев и вывести на улицу.

Во время этого инцидента кроме 47-летней Ирины дома была их старшая 24-летняя дочь Анастасия, ее полуторагодовалая дочь Валерия (внучка), 7-летняя младшая дочь Владимира и Ирины Маргарита и гостивший у бабушки 5-летний внук Владислав.



Сейчас они живут на съемной квартире, которая требует ремонта, и платят за нее 6 000 рублей. Владимир получает на работе 12 000 и еще у него есть пенсия в 9 000 рублей. Это весь доход семьи.

Их внучка Валерия в мае 2017 года выпала из окна 8 этажа, когда семья была в гостях. Девочка получила многочисленные травмы, в т.ч. перелом черепа. Сейчас девочка нуждается в постоянной реабилитации, учится заново ходить, двигаться, стоять на ножках не может даже с поддержкой. Постоянно возят ее на лечение, за которое нужно платить.

Ирина нигде не работает, так как помогает сидеть с детьми. А младшую дочь Маргариту семья должна собирать в школу, в которую девочка пойдет в сентябре.

Участники сообщества "Типичный Бийск" предлагают помочь семье Оюн. Номер для связи: 8-913-216-39-64.