У алтайской семьи с ребенком-инвалидом полностью сгорел дом. Требуется помощь

У семьи Ирины и Владимира Оюн, которые живут с двумя дочерьми и внучкой-инвалидом, сгорел дом. Во время пожара были уничтожены практически все вещи: спасти удалось немногое. Семья, в которой работает только 60-летний Владимир, ютится на съемной квартире. Им очень нужна помощь, пишет "Типичный Бийск".
Пожар произошел рано утром 12 февраля в Бийске на улице Ростовской, 113, когда отец семейства был на ночной смене. Огнем охватило второй этаж дома. Мать быстро сумела растолкать бывших в квартире домочадцев и вывести на улицу.
Во время этого инцидента кроме 47-летней Ирины дома была их старшая 24-летняя дочь Анастасия, ее полуторагодовалая дочь Валерия (внучка), 7-летняя младшая дочь Владимира и Ирины Маргарита и гостивший у бабушки 5-летний внук Владислав.
Сейчас они живут на съемной квартире, которая требует ремонта, и платят за нее 6 000 рублей. Владимир получает на работе 12 000 и еще у него есть пенсия в 9 000 рублей. Это весь доход семьи.
Их внучка Валерия в мае 2017 года выпала из окна 8 этажа, когда семья была в гостях. Девочка получила многочисленные травмы, в т.ч. перелом черепа. Сейчас девочка нуждается в постоянной реабилитации, учится заново ходить, двигаться, стоять на ножках не может даже с поддержкой. Постоянно возят ее на лечение, за которое нужно платить.
Ирина нигде не работает, так как помогает сидеть с детьми. А младшую дочь Маргариту семья должна собирать в школу, в которую девочка пойдет в сентябре.
Участники сообщества "Типичный Бийск" предлагают помочь семье Оюн. Номер для связи: 8-913-216-39-64.
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