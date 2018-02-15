В центре Барнаула при пожаре в доме погиб человек

В Барнауле днем 15 февраля произошел пожар в частном доме. По предварительной информации, погиб человек, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре в доме на улице Некрасова,15 поступило в 13:11. С огнем боролись 19 человек и пять единиц техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 13:40.
Перед пожаром в доме находились люди. По словам очевидцев, они выпили и легли спать. Два человека выскочили из горящего здания, а один не успел.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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