В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22. В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22. В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Салаирский проезд поступило в 9:10. Пожар полностью ликвидировали через двадцать минут. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. В доме горели вещи, поэтому снаружи ничего не было видно. По предварительной информации, при пожаре погиб один человек.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В борьбе с огнем участвовали 10 человек и 6 единиц техники.