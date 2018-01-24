В Барнауле утром 24 января произошло возгорание в частом доме. При пожаре погиб один человек, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22.
В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22.
В Барнауле при пожаре в частном доме погиб один человек. Фото: Егор Ачапкин и Костя Шубин в vk.com/barneos22.
Сообщение о возгорании в частном доме на улице Салаирский проезд поступило в 9:10. Пожар полностью ликвидировали через двадцать минут. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. В доме горели вещи, поэтому снаружи ничего не было видно. По предварительной информации, при пожаре погиб один человек.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
В борьбе с огнем участвовали 10 человек и 6 единиц техники.
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