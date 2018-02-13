В МЧС рассказали подробности пожара в здании барнаульского завода "Кристалл"

В Барнауле днем 13 февраля произошел пожар в здании завода. Возгорание случилось в помещении, которое арендовала другая компания, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании административного здания завода "Кристалл" на улице Малахова,177е поступило в 12:32. Пожар произошел в помещении, которое арендовала другая компания. В тушении участвовал 21 человек и восемь единиц техники. Возгорание ликвидировали в 12:45.
В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
Справка
Барнаульский завод "Кристалл" с 1973 года осуществляет производственную деятельность по огранке алмазов в бриллианты. Являясь с 2005 года дочерним предприятием мирового лидера по добыче природных алмазов акционерной компании "Алмазы России — Саха", завод производит огранку бриллиантов по давальческой схеме.
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