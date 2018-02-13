В МЧС рассказали подробности пожара в здании барнаульского завода "Кристалл"

Сегодня, 16:30.
Происшествия

В Барнауле днем 13 февраля произошел пожар в здании завода. Возгорание случилось в помещении, которое арендовала другая компания, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 

Один день в пожарной части.
Один день в пожарной части. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сообщение о возгорании административного здания завода "Кристалл" на улице Малахова,177е поступило в 12:32. Пожар произошел в помещении, которое арендовала другая компания. В тушении участвовал 21 человек и восемь единиц техники. Возгорание ликвидировали в 12:45.

В МЧС подтвердили информацию о том, что при пожаре пострадал один человек, его госпитализировали. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Справка

Барнаульский завод "Кристалл" с 1973 года осуществляет производственную деятельность по огранке алмазов в бриллианты. Являясь с 2005 года дочерним предприятием мирового лидера по добыче природных алмазов акционерной компании "Алмазы России — Саха", завод производит огранку бриллиантов по давальческой схеме.

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