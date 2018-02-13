В Барнауле произошел пожар на заводе "Кристалл"

В Барнауле днем 13 февраля произошло возгорании в здании завода "Кристалл", рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его уже потушили. По данным телеканала "Катунь 24", возгорание произошло на 5 этаже завода.
По словам очевидцев, из здания госпитализировали мужчину. Подробности будут известны позже, информация уточняется.
Справка
Барнаульский завод "Кристалл" с 1973 года осуществляет производственную деятельность по огранке алмазов в бриллианты. Являясь с 2005 года дочерним предприятием мирового лидера по добыче природных алмазов акционерной компании "Алмазы России - Саха", завод производит огранку бриллиантов по давальческой схеме.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.