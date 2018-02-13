В Барнауле произошел пожар на заводе "Кристалл"

Сегодня, 14:41.
Происшествия

В Барнауле днем 13 февраля произошло возгорании в здании завода "Кристалл", рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Пожар на заводе.
Пожар на заводе. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его уже потушили. По данным телеканала "Катунь 24", возгорание произошло на 5 этаже завода.

По словам очевидцев, из здания госпитализировали мужчину. Подробности будут известны позже, информация уточняется.

Справка

Барнаульский завод "Кристалл" с 1973 года осуществляет производственную деятельность по огранке алмазов в бриллианты. Являясь с 2005 года дочерним предприятием мирового лидера по добыче природных алмазов акционерной компании "Алмазы России - Саха", завод производит огранку бриллиантов по давальческой схеме.

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