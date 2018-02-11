В Барнауле загорелся пятиэтажный жилой дом

Днем 11 февраля в Барнауле произошел пожал в жилом пятиэтажном доме по адресу ул. Глушкова, 38. На месте работало несколько пожарных машин. Об этом сообщают пользователи сообщества Barnaul22.

Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22. Парад пожарных машин в честь 360-летия Пожарной охраны России (29.04.09). Фото: Лариса Васильева. altapress.ru По словам очевидцев, возгорание произошло из-за неполадок в проводке. Пострадавших нет.