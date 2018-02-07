Две бутылки и пепел: как выглядит "Дом афганцев" после пожара

"Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Коммунальщики ликвидируют последствия пожара в "Доме афганцев". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Коммунальщики ликвидируют последствия пожара в "Доме афганцев". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Дом афганцев" после пожара. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сообщение о пожаре поступило в 6:32. Возгорание началось на втором этаже, с кабинета краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На первом этаже здания располагался и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Экспозиции эвакуировали.

Как сообщила в Facebook начальник краевого управления по культуре Елена Безрукова, в 2017 году здание на средства бюджета края здание приводили в соответствие противопожарным требованиям. Охранно-пожарная сигнализация была исправна и сработала.

По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего официально не установлена. Предположительно, это член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко.

Один из руководителей РСВА Сергей Завалихин не комментирует altapress.ru ситуацию, ссылаясь на занятость.