Две бутылки и пепел: как выглядит "Дом афганцев" после пожара

Рано утром 6 февраля произошел пожар в барнаульском "Доме афганцев". Фотокор altapress.ru Анна Зайкова сняла, как выглядит здание спустя сутки после происшествия.
Сообщение о пожаре поступило в 6:32. Возгорание началось на втором этаже, с кабинета краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана. Огонь распространился на чердачное перекрытие. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На первом этаже здания располагался и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея. Экспозиции эвакуировали.
Как сообщила в Facebook начальник краевого управления по культуре Елена Безрукова, в 2017 году здание на средства бюджета края здание приводили в соответствие противопожарным требованиям. Охранно-пожарная сигнализация была исправна и сработала.
По данным МЧС, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего официально не установлена. Предположительно, это член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко.
Один из руководителей РСВА Сергей Завалихин не комментирует altapress.ru ситуацию, ссылаясь на занятость.
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