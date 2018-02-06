Вице-премьер Щукин рассказал, что случилось с экспонатами в барнаульском "Доме афганцев"

Андрей Щукин на пожаре в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Музейный отдел находился на первом этаже здания. По словам Андрея Щукина, огнем был объят второй этаж, где находятся организации ветеранов. Поэтому, говорит вице-премьер, экспонаты музея не сгорели, а пострадали от воды и копоти.

К счастью, в этом здании не было запасников краеведческого музея. Музей разместил здесь ряд экспозиционных постановок, посвящённых войнам и военным конфликтам двадцатого века: "Солдаты России. Век XX", "Афганистан — наша память и боль" и др. Эти экспозиции, а также многочисленные выставки отдела посвящены Российскому Солдату.

В ближайшее время экспонаты будут эвакуированы в другое здание краеведческого музея, находящееся по адресу улица Ползунова, 33.

О действиях Андрея Щукина на пожаре рассказал начальник регионального департамента информации Андрей Ляпунов.

Андрей Ляпунов,

начальник регионального департамента информации:

— Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. На месте также вице-премьер Щукин. Лично руководит процессом спасения музейных ценностей. Теперь уже от замерзающей воды. Выясняют причину и место возгорания. Губернатору отдельно доложили о этой ситуации.

Кто будет восстанавливать памятник архитектуры

Напомним, что сгоревшее здание — это памятник архитектуры регионального значения. В этом доме в 1907 году размещалась городская больница. В список краевых памятников его внесли еще в 1994 году.

Историк и краевед Марина Целищева рассказала altapress.ru, что место для размещения городской больницы гордума определила в 1905 году. Здание поставили за рощей по Московскому тракту, рядом усадьбой Карпова и пивзаводом братьев Суховых.

Проект разработал гражданский инженер Иван Носович. Здание сразу решили строить каменным, так как через 10 лет расходы на ремонт деревянного превысят его стоимость. На эти цели гласные разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке и дали соглашение Управе до этого кредитоваться у частных лиц до 10 тыс. рублей.

Так как здание находится на балансе краевого управления по культуре (ветеранские организации снимали в нем помещения на безвозмездной основе), восстанавливать памятник придется за счет краевого бюджета.

Что известно о пожаре

Здание по адресу проспект Комсомольский, 73б загорелось утром 6 февраля. В МЧС сообщение о возгорании поступило в 6:32. Через пять минут на месте работал первый пожарный расчет.

Позже подтянулось подкрепление, пожар тушили десятки человек. По последним данным, площадь пожара достигла 150 кв.м. Сейчас спасатели разбирают завалы. По словам очевидцев, на месте найдено тело мужчины. По данным СМИ, этот человек не был работником музея.