Стало известно имя предполагаемого погибшего в барнаульском "Доме афганцев"

В пожаре в барнаульском "Доме афганцев" погиб предположительно член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко. Об этом altapress.ru рассказал председатель исполкома алтайского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Геннадий Рузанов.
Геннадий Рузанов,
ветеран Афганской войны:
— Он там жил несколько недель, делал что хотел. Сергей Завалихин (один из руководителей краевой организации РСВА - прим. ред.) сделал его своим замом по вопросам Чечни. В итоге его бросили в "Красном доме", потому что ему жить было негде, и никак не контролировали. То, что случилось — закономерный итог предшествующих этому событий.
Однако другой алтайский ветеран-афганец Павел Чеснов, рассказал altapress.ru, что личность погибшего официально не установлена. Как сообщил Чеснов, жена Алексенко не смогла опознать тело и настаивает на генетической экспертизе.
По словам ветерана, Алексенко жил в здании потому, что там были проблемы с отоплением.
Павел Чеснов,
член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана:
Ему приходилось постоянно следить, чтобы система не разморозилась. Мы показывали следователям сегодня, насколько холодные батареи в кабинетах. А на прошлой неделе Василий даже вызывал "аварийку" из-за перемерзания водопроводных труб: пришлось заливать в них кипяток.
Ранее Василий Алексенко занимал должность председатель правления Алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни. В 2013 году был осужден со своим замом Андреем Налимовым.
По данным следствия, они с еще одним человеком избили бывшего бизнес-партнера Валерия Щепочкина, задолжавшего Алексенко 300 тысяч рублей, и вымогали деньги. Новоалтайский городской суд вынес обоим суровый приговор — по 5,5 лет строгого режима за вымогательство и похищение человека. Краевой суд переквалифицировал дело Алексенко и Налимова на самоуправство и осудил его на три года условно.
Василий Алексенко являлся участником боевых действий в Чечне, был награжден медалью "За отвагу". Отказывался от награды после приговора Новоалтайского суда.
По предварительным данным, причиной пожара в "Доме афганцев" оказалось неосторожное обращение с огнем. Тело погибшего обнаружили на втором этаже — там, где располагается офис краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана.