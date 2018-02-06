Стало известно имя предполагаемого погибшего в барнаульском "Доме афганцев"

Тушение пожара в Доме афганцев. Фото: 22.mchs.gov.ru. Тушение пожара в Доме афганцев. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пожар в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Геннадий Рузанов,

ветеран Афганской войны:

— Он там жил несколько недель, делал что хотел. Сергей Завалихин (один из руководителей краевой организации РСВА - прим. ред.) сделал его своим замом по вопросам Чечни. В итоге его бросили в "Красном доме", потому что ему жить было негде, и никак не контролировали. То, что случилось — закономерный итог предшествующих этому событий.

Однако другой алтайский ветеран-афганец Павел Чеснов, рассказал altapress.ru, что личность погибшего официально не установлена. Как сообщил Чеснов, жена Алексенко не смогла опознать тело и настаивает на генетической экспертизе.

По словам ветерана, Алексенко жил в здании потому, что там были проблемы с отоплением.

Павел Чеснов,

член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана:

Ему приходилось постоянно следить, чтобы система не разморозилась. Мы показывали следователям сегодня, насколько холодные батареи в кабинетах. А на прошлой неделе Василий даже вызывал "аварийку" из-за перемерзания водопроводных труб: пришлось заливать в них кипяток.

Ранее Василий Алексенко занимал должность председатель правления Алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни. В 2013 году был осужден со своим замом Андреем Налимовым.

По данным следствия, они с еще одним человеком избили бывшего бизнес-партнера Валерия Щепочкина, задолжавшего Алексенко 300 тысяч рублей, и вымогали деньги. Новоалтайский городской суд вынес обоим суровый приговор — по 5,5 лет строгого режима за вымогательство и похищение человека. Краевой суд переквалифицировал дело Алексенко и Налимова на самоуправство и осудил его на три года условно.

Василий Алексенко являлся участником боевых действий в Чечне, был награжден медалью "За отвагу". Отказывался от награды после приговора Новоалтайского суда.

По предварительным данным, причиной пожара в "Доме афганцев" оказалось неосторожное обращение с огнем. Тело погибшего обнаружили на втором этаже — там, где располагается офис краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана.