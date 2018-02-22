На алтайской трассе сгорел пассажирский автобус

На алтайской трассе около ЗАТО Сибирского вечером 21 февраля сгорел заказной автобус, сообщают в группе "Барнаул22".Причиной возгорания стало замыкание проводки под капотом, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании микро-автобуса "Мерседес" поступило в 22.04. В туристическом автобусе находились люди, которые ехали из театра Заринска в село Залесово, сообщили очевидцы.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, пассажиры во время поездки почувствовали запах дыма. Транспорт остановился, они вышли из автобуса.
Водитель пытался потушить огонь самостоятельно, но у него не получилось.
На место происшествия приехали пожарные и полицейские. Пожар ликвидировали в 22.21. Во время пожара никто не пострадал.
Площадь возгорания составила 7 кв. метров. От огня пострадала кабина, кузов, салон.
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