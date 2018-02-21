Жителей Алтайского края просят оставаться дома из-за ухудшения погоды

На некоторых дорогах будет сильный гололед. Кроме того, в регионе прогнозируют сильный юго-западный ветер, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Водителям рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Тем, кто все же решил ехать, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.