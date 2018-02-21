Жителей Алтайского края просят оставаться дома из-за ухудшения погоды

В Алтайском крае 22 февраля прогнозируют снег и метель, сообщает краевой ГУ МЧС России.
На некоторых дорогах будет сильный гололед. Кроме того, в регионе прогнозируют сильный юго-западный ветер, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду.
Водителям рекомендуют отказаться от выездов на дальние расстояния. Тем, кто все же решил ехать, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.
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