Синоптики предупредили о резком потеплении на Алтае

В ближайшие дня на юге Западной Сибири спокойная морозная погода сменится на метели и гололед. А на юге Алтайского края и Кузбасса потеплеет до 5 градусов тепла, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Эти погодные изменения ждут не только жителей нашего края и Кемеровской области, но живущих в Новосибирской и Томской областях, а также в Республике Алтай.
Как будет меняться погода на юге Сибири
Эти изменения в погоде окажет циклон из Приаралья, который принесет снег и ослабит холода, которые длительное время поддерживал в наших краях азиатский антициклон, пишет Росгидромет.
Атмосферный фронт южного циклона еще 14 февраля подошел к Омску, где задул порывистый ветер, пошел снег и закрутились метели. На остальной части Западной Сибири в среду было спокойно. Но уже 15 февраля все изменится.
В четверг циклон будет вблизи Новосибирска, а 15-16 февраля его атмосферные фронты докатятся и до запада Красноярского края.
15 и 16 февраля в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай ожидается снег. При этом в четверг на крайнем юге Западной Сибири (предгорьях Алтайского края и Республика Алтай) будет мокрый снег. На всей территории региона ожидаются гололед и метель. Морозы ослабеют примерно на 5 градусов.
Днем 15 февраля преобладающая температура будет -3…-8 градусов, а на юге Алтая и Кемеровской области от 0 до +5.
16 февраля в этой части Сибири пройдет лишь небольшой снег, температура понизится, днем -9…-14, а на севере Новосибирской области и в Томской области -15…-20 градусов.
Напомним, что 15 февраля отмечается Сретение, во время которого наши предки определяли, какой будет погода весной.
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