От +5 до -30 градусов. Два холодных фронта резко изменят погоду в Алтайском крае

В начале этой недели на Алтай оказывает влияние сибирский антициклон. Из-за этого сохраняется малооблачная спокойная погода без осадков. Ночью и вечером будет образовываться изморозь и туман.

Но уже в середине недели днем 14 февраля и все сутки 15 февраля на юг Западной Сибири сдвинется южный циклон, находящийся сейчас у Каспийского моря. Пройдя через Казахстан, он принесет волну тепла на Алтай. И идущие с ним атмосферные фронты вызовут неустойчивую погоду с осадками.

Из-за этого в среду и четверг на большей части края ожидается снегопад, а в предгорьях — мокрый снег. Усилится ветер, что приведет к слабой метели и налипанию снега на провода и ветки.

Но теплый циклон вскоре сместится на восток, поэтому С 16 по 20 февраля на Алтайский края вновь распространит свое влияние сибирский антициклон, с которым возобновится малооблачная, со слабым ветром, умеренно морозная погода.

Какой будет температура в Алтайском крае

Днём 15 февраля по территории края пройдут два холодных фронта, понизится температура и возникнет гололед на дорогах.

Температура воздуха 13 и 14 февраля ночью буде -17...-26, 15 февраля потеплеет до -15...-20, а по югу края до -9...-14.

Днем 13 февраля будет -8...-13, а в предгорьях от -1...-6. 14 и 15 февраля температура днем повысится до -2...-7, в предгорьях до 0...+5.

16-20 февраля ночные температуры упадут до -18...-25, а местами столбики термометров опустятся до -30.

Днём с 16 по 19 февраля температура будет колебаться в диапазоне от -12 до -20. И 20 февраля опять немного потеплеет, но всего 3-5.