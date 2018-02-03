Снег и от -3 до -35°: синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае

В феврале в Алтайском крае среднемесячная температура воздуха составит -12...-16°, что около нормы. Местами в середине месяца будет -35°. В северо-восточных районах региона температура будет ниже нормы на один градус, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.
Особенно холодно в регионе будет в середине месяца, затем потеплеет. Так в первой и второй декаде февраля в Алтайском крае ночью столбик термометра опустится до -17...-22°, местами -28° и до -30...-35°. Днем температура воздуха составит -7...-17°, местами -15...-22°.
В конце февраля ночью температура воздуха будет -11...-16°, а днем -3...-8°.
Месячное количество осадков будет соответствовать норме — 10, 44 мм. В крае ожидают снег, больше всего его будет в третьей декаде месяца.
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