Снег и от -3 до -35°: синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае

Особенно холодно в регионе будет в середине месяца, затем потеплеет. Так в первой и второй декаде февраля в Алтайском крае ночью столбик термометра опустится до -17...-22°, местами -28° и до -30...-35°. Днем температура воздуха составит -7...-17°, местами -15...-22°.

В конце февраля ночью температура воздуха будет -11...-16°, а днем -3...-8°.

Месячное количество осадков будет соответствовать норме — 10, 44 мм. В крае ожидают снег, больше всего его будет в третьей декаде месяца.