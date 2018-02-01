Синоптики обещают в Алтайском крае теплые выходные

В Алтайском крае 3 и 4 февраля столбик термометра опустится до -12°, на дорогах будет гололед, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае в субботу:
- днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололед.
- температура воздуха днем -7-12°, местами в предгорьях 0-5°.
- ветер южный, 2-7 м/с.
Погода в Барнауле в субботу:
- днем без осадков, утром изморозь, на дорогах гололед.
- температура воздуха днем -7-9°.
- ветер южный, 2-7 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье:
- днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололед.
- температура воздуха днем -7-12°, местами в предгорьях 0-5°.
- ветер южный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье:
- без осадков, утром изморозь, на дорогах гололед.
- температура воздуха днем -7-9°.
- ветер южный, 3-8 м/с.
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