Синоптики обещают в Алтайском крае теплые выходные

В Алтайском крае 3 и 4 февраля столбик термометра опустится до -12°, на дорогах будет гололед, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололед.

температура воздуха днем -7-12°, местами в предгорьях 0-5°.

ветер южный, 2-7 м/с. Погода в Барнауле в субботу: днем без осадков, утром изморозь, на дорогах гололед.

температура воздуха днем -7-9°.

ветер южный, 2-7 м/с. Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололед.

температура воздуха днем -7-12°, местами в предгорьях 0-5°.

ветер южный, 3-8 м/с. Погода в Барнауле в воскресенье: без осадков, утром изморозь, на дорогах гололед.

температура воздуха днем -7-9°.

ветер южный, 3-8 м/с.