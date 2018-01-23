В барнаульском зоопарке ослики станцевали в мороз

Вчера, 15:35.
Жизнь

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в своей группе опубликовали видео с забавными осликами, которые играют друг с другом.

Осел.
Осел. Фото: СС0.

На кадрах видно, что ослики кружатся в танце. Животных совсем не пугает мороз.

Сотрудники зоопарка посоветовали барнаульцам одеваться теплее. "Как только почувствуете, что начинаете замерзать — повторите этот танец и самый лютый мороз будет вам нипочем", — написали работники.

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