В барнаульском зоопарке ослики станцевали в мороз

На кадрах видно, что ослики кружатся в танце. Животных совсем не пугает мороз.

Сотрудники зоопарка посоветовали барнаульцам одеваться теплее. "Как только почувствуете, что начинаете замерзать — повторите этот танец и самый лютый мороз будет вам нипочем", — написали работники.