В барнаульском зоопарке ослики станцевали в мороз

Сотрудники барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в своей группе опубликовали видео с забавными осликами, которые играют друг с другом.
На кадрах видно, что ослики кружатся в танце. Животных совсем не пугает мороз.
Сотрудники зоопарка посоветовали барнаульцам одеваться теплее. "Как только почувствуете, что начинаете замерзать — повторите этот танец и самый лютый мороз будет вам нипочем", — написали работники.
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