Барнаульский зоопарк показал "историю любви" рысей

"Огромная порция любви и нежности от наших прекрасных Сони и Эвана! За ними можно наблюдать вечно", – комментировали видео сотрудники барнаульского зоопарка.

Отметим, что барнаульский зоопарк нередко делится записями, на которых запечатлены его питомцы. Например, в декабре 2017 года "Лесная сказка" публиковала видео на котором обедают маленькие тигрята и как гималайский медведь Жора занимается балетом.