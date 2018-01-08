Барнаульский зоопарк показал "историю любви" рысей

Вчера, 14:32.
Жизнь

8 января зоопарк "Лесная сказка" опубликовал видео, на котором рыси Соня и Эван ласково вылизывают друг другу шерсть. Ролик выложен в паблике компании во "ВКонтакте".

В Барнаульском зоопарке.
В Барнаульском зоопарке. Фото: vk.com/id232749743.

"Огромная порция любви и нежности от наших прекрасных Сони и Эвана! За ними можно наблюдать вечно", – комментировали видео сотрудники барнаульского зоопарка.

Отметим, что барнаульский зоопарк нередко делится записями, на которых запечатлены его питомцы. Например, в декабре 2017 года "Лесная сказка" публиковала видео на котором обедают маленькие тигрята и как гималайский медведь Жора занимается балетом.

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