В Барнаульском зоопарке появились экзотические гуанако

В Барнаул млекопитающие прибыли из Сургута. По словам работников зоопарка, животные уже адаптировалась к жизни в новом месте.

Пока эти млекопитающие не встречались с посетителями зоопарка. Животные проходят карантин.

Имена для новых жителей зоопарка еще не выбрали. Их определят по итогам конкурса, в котором участвовали больше 150 детей. Результаты озвучат 9 декабря.

Справка

Гуанако — млекопитающее рода лам из семейства верблюдовых. Их ареал обитания — юг Аргентины и горы Анды в Чили.