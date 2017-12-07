В Барнаульском зоопарке появились экзотические гуанако

В Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились новые питомцы — гуанако, животные из рода лам, сообщает официальный сайт города.
В Барнаул млекопитающие прибыли из Сургута. По словам работников зоопарка, животные уже адаптировалась к жизни в новом месте.
Пока эти млекопитающие не встречались с посетителями зоопарка. Животные проходят карантин.
Имена для новых жителей зоопарка еще не выбрали. Их определят по итогам конкурса, в котором участвовали больше 150 детей. Результаты озвучат 9 декабря.
Справка
Гуанако — млекопитающее рода лам из семейства верблюдовых. Их ареал обитания — юг Аргентины и горы Анды в Чили.
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