Барнаульский зоопарк показал видео с обедом озорных тигрят

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал на своей странице видео, на котором обедают маленькие тигрята.
На видео один из хищников спокойно ест кусок мяса, а другой играет со своим обедом. Работники зоопарка предложили узнать, кто из животных девочка, а кто — мальчик.
Большинство комментаторов подумали, что мальчик — тигренок, которой ест спокойно, а девочка — хищница, которая кувыркается с куском мясом. Оказалось, что все наоборот.
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