Барнаульский зоопарк показал видео с обедом озорных тигрят

На видео один из хищников спокойно ест кусок мяса, а другой играет со своим обедом. Работники зоопарка предложили узнать, кто из животных девочка, а кто — мальчик.

Большинство комментаторов подумали, что мальчик — тигренок, которой ест спокойно, а девочка — хищница, которая кувыркается с куском мясом. Оказалось, что все наоборот.