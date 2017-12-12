Контактные зоопарки: оставить или запретить?

— В Барнауле работают три контактных зоопарка: "Страусиная ферма", "Теремок", "Страна Енотия". Два раза в год, как требует инструкция, мы исследуем и вакцинируем животных. Лам и овец прививаем против сибирской язвы, плотоядных — против бешенства. Пресмыкающихся исследуем на сальмонеллез, птиц — на орнитоз и грипп. Обследуем животных на наличие гельминтов.

У нас нет требований к контактным зоопаркам, которые бы регламентировали условия их проверок и исследования грызунов. Они, к примеру, не вакцинируются против бешенства. Иногда возникают спорные случаи. Ребенок слишком сильно сжимает ту же морскую свинку, она его кусает, и понятно почему. Такое редко случается, за три года был всего один случай, когда к нам обратились из контактного зоопарка, где бурундук покусал детей.

С передвижными зоопарками сложнее. Те, что приезжают в Барнаул, не возят с собой ветеринаров и при необходимости обращаются к нам. Условия содержания и перевозки там остаются на совести владельцев. Но наша служба никак не может повлиять на таких, потому что в России нет норм и правил, которые бы указывали, в каких условиях нужно перевозить животных.