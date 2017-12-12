Контактные зоопарки: оставить или запретить?

В Алтайском крае пока не будут запрещать контактные зоопарки, но сторонники запрета надеются на федеральный закон о защите животных. В нем более широко регламентирована работа контактных зоопарков. Эксперты, которые много лет работают с дикими животными, а также психологи и ветеринары рассказали аltapress.ru, почему они за или против подобных заведений и какие еще законы нужны.
На укусы жалуются единицы
Дмитрий Ильин,
ведущий ветеринарный врач управления ветеринарии по Барнаулу:
— В Барнауле работают три контактных зоопарка: "Страусиная ферма", "Теремок", "Страна Енотия". Два раза в год, как требует инструкция, мы исследуем и вакцинируем животных. Лам и овец прививаем против сибирской язвы, плотоядных — против бешенства. Пресмыкающихся исследуем на сальмонеллез, птиц — на орнитоз и грипп. Обследуем животных на наличие гельминтов.
У нас нет требований к контактным зоопаркам, которые бы регламентировали условия их проверок и исследования грызунов. Они, к примеру, не вакцинируются против бешенства. Иногда возникают спорные случаи. Ребенок слишком сильно сжимает ту же морскую свинку, она его кусает, и понятно почему. Такое редко случается, за три года был всего один случай, когда к нам обратились из контактного зоопарка, где бурундук покусал детей.
С передвижными зоопарками сложнее. Те, что приезжают в Барнаул, не возят с собой ветеринаров и при необходимости обращаются к нам. Условия содержания и перевозки там остаются на совести владельцев. Но наша служба никак не может повлиять на таких, потому что в России нет норм и правил, которые бы указывали, в каких условиях нужно перевозить животных.
Дети могут навредить
Елена Вебер,
директор барнаульского ипподрома, президент федерации конного спорта:
— Я однозначно против контактных зоопарков в торговых центрах, которые целенаправленно созданы для получения прибыли. Это должно быть профессионально оборудованное место с большими площадями и комфортными условиями для проживания животных. У них должно быть свое пространство, чтобы они могли спрятаться от посетителей в любой момент. У нас не отработана контролирующая функция — как долго и как часто можно трогать животных, чтобы это не принесло им вреда.
Удачный пример в Барнауле — "Страусиное ранчо". Днем там принимают посетителей, а вечером животных выпускают в большие вольеры, у них есть ветеринарный врач, который постоянно следит за здоровьем животных.
Да, детей нужно знакомить с животным миром, но это вопрос грамотного педагогического подхода и правильного отношения семьи. Малыши, сами того не желая, могут придушить, затискать обитателей контактных зоопарков.
Не ведитесь на рекламу
Анна Губанова,
психолог Алтайского психоневрологического диспансера для детей:
— Общение с животными приносит большую пользу для развития и воспитания ребенка, учит добру. Но при одном условии — если питомец живет дома и ребенок постоянно ухаживает за ним. Это не относится к посещению контактных зоопарков или дельфинариев, которые, конечно, носят познавательный характер и дарят положительные эмоции. Но не более. Не нужно путать общение с животными, которое используется в рекламных целях, с действительной терапией, когда ребенок, к примеру, плавает с дельфинами.
Я против передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Считаю их негуманными.
Придется закрывать зоопарк
Елена Харитонова,
директор контактного зоопарка "Страна Енотия", Барнаул:
— Я против передвижных дельфинариев и зоопарков, потому что животные находятся в постоянном стрессе от перевозок, тесных клеток, не успевают адаптироваться к новым условиям. Прежде чем открыть "Енотию", мы подробно изучили требования к содержанию экзотических животных, габариты клеток. Площадь нашего зоопарка около 300 квадратных метров. Здесь находятся 30 животных.
Наши питомцы не страдают, им комфортно. Об этом говорит хотя бы то, что сурикаты прекрасно размножаются в созданных условиях. Раньше у нас их было два, а теперь семь. Енот, носуха, лисы, сурикаты любят общаться, сами подходят к людям. Никто не возьмет их на руки, не будет трогать или гладить, если животное этого не захочет.
После принятия закона скорее всего придется закрыть зоопарк. Хотя в проекте федерального закона говорится, что можно не закрывать, а сделать его не контактным. Но тогда будет ли он пользоваться популярностью? Люди перестанут ходить, и будет не на что содержать животных. Наши питомцы накормлены, причесаны, ухожены, клетки убраны — на это уходят большие деньги. Получается, нам нужно будет искать спонсоров, чтобы сохранить хорошие условия содержания.
У животных должен быть выбор
Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка, депутат АКЗС:
— Главная функция зоопарка — восполнение животного мира на планете. Именно этим мы занимаемся и гордимся тем, что животные, которые родились у нас, живут в разных зоопарках страны. А основная функция контактных зоопарков — показ животных. По закону они в принципе не должны называться зоопарками. Мы категорически против контактных, потому что там у животных нет выбора — общаться с человеком или нет.
Часто у владельцев нет сертификатов, документы не соответствуют состоянию животных. Запрет — это в первую очередь забота о здоровье жителей края. Мы несем полную ответственность за животных барнаульского зоопарка, данные о состоянии их здоровья находятся в краевой ветклинике.
У нас есть мини-ферма, где за небольшим ограждением находятся утки, гуси, кролики, въетнамские свинки. Животные любят ласку и подходят к людям, когда этого захотят. Вот это — контактный зоопарк, где никто не доставляет неудобства.
Нужен новый закон
Татьяна Певнева,
заведующая международным отделом новосибирского зоопарка:
— Мы выступаем против контактных зоопарков. Из тех, что я видела в Новосибирске, нигде животные не содержатся должным образом — сидят в маленьких клетках, не имеют укрытия. Это неправильно. Насекомые или бабочки — еще куда ни шло. А мелким приматам, к примеру, нужны особые условия.
Контактный зоопарк подразумевает, что животных можно трогать, а это стресс для них. К тому же это небезопасно. Любое дикое экзотическое животное может стать источником инфекции. В таких заведениях нет должного ветеринарного контроля.
Нужны новые правила содержания животных и закон о зоопарках. В России зооветеринарные правила разработали в 70-х годах, с тех пор на законодательном уровне ничего не менялось. Современные зоопарки придерживаются европейских норм и правил, потому что участвуют в программах по сохранению видов. В них даны рекомендации по содержанию, вплоть до декорирования, размеров вольеров и укрытий.
Это важно для детей
Татьяна Койнова,
учитель биологии:
— Нельзя закрывать контактные зоопарки. Там наши дети проявляют свои искренние чувства. Они смеются, общаются, получают настоящее удовольствие. А в обычной жизни они чаще замкнуты, зациклены на своих гаджетах. Я и сама с удовольствием хожу в "Енотию". Наблюдаю за животными, отдыхаю душой, у меня поднимается настроение. Там общительные животные, не агрессивные, ухоженные. Страшно представить, где они окажутся, если владельцам все же придется прекратить работу.
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