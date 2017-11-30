Алтайские депутаты не будут запрещать контактные зоопарки

Ранее на сайте АКЗС сообщалось, что после первого чтения законопроекта участники рабочей группы предлагали добавить запрет на контактные зоопарки и фотосессии с животными на улице и в торговых центрах. Тогда Андрей Осипов отметил, что Госдума может запретить такую деятельность. Но депутат уточнил, что это не помешает включить такую норму в краевой закон до вступления федерального.

Однако, как пояснил altapress.ru Осипов, речь не шла о включении этого пункта в закон о защите домашних животных.

Андрей Осипов,

председатель правового комитета АКЗС:

В нашем законе идет речь только о домашних животных. Там четко прописано, что он не распространяется на зоопарковых, цирковых, сельскохозяйственных и других животных.

Директор барнаульского зоопарка и депутат АКЗС Сергей Писарев рассказал altapress.ru, что предлагал внести такой пункт закон о защите животных. При этом Писарев надеется, что позже запрет на контактные зоопарки все же будет принят.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка:

Мы ждем федеральный закон о защите животных, который более широко регламентирует работу контактных зоопарков. Как только он вступит в силу, можно на его основе разрабатывать местный.

Ранее altapress.ru сообщал, что в России до сих пор нет единого закона, который регулирует отношения между человеком и животными. Проект федерального закона об ответственном обращении с животными был принят Государственной Думой в первом чтении еще в марте 2011 года. Но про него забыли на пять лет, пока в ноябре 2016 года не произошел скандал с хабаровскими живодерками.

Тогда Владимир Путин на одном из совещаний дал поручение как можно быстрее доработать закон. В 2017 году работа над законопроектом возобновилась, но заседания Госдумы по этому поводу несколько раз отменяли.