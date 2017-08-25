"Живодерки" из Хабаровска получили реальные сроки

Алена Савченко, признанная виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды, получила 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алине Орловой дали 3 года и 10 дней лишения свободы.

Приятель "живодерок" Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

Ранее имена фигурантов дела не раскрывались. Они были взяты под стражу осенью 2016 года, пишет polit.ru.

Зоозащитники считают, что приговор суда слишком мягкий.

"По статье "жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям", – заявила глава организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.

Зоозащитница сообщила, что организация намерена обжаловать решение суда, пишет riafan.ru.

Дело было заведено после того, как пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии, где молодые люди позировали с убитыми и покалеченными кошками и собаками, держа в руках орудия пыток животных.