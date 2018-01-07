В Новосибирском зоопарке у пум родились детеныши

В Новосибирском зоопарке пумы впервые за пять лет стали родителями. Пока не известно, сколько детенышей появилось на свет, поскольку мать прячет их от посторонних глаз, сообщает сайт зоопарка.
Заведующая отделом диких животных Роза Соловьева рассказала, что "самка Милана родила в конце ноября, и, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним".
Обычно у пум рождается от 1 до 6 детенышей. В Новосибирском зоопарке пум содержат с 1967 года и они регулярно размножаются. Сейчас там живет взрослая пара: самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.