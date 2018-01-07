В Новосибирском зоопарке у пум родились детеныши

Детеныш пумы в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк. Детеныш пумы в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк. Детеныш пумы в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк.

Заведующая отделом диких животных Роза Соловьева рассказала, что "самка Милана родила в конце ноября, и, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия. Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним".

Обычно у пум рождается от 1 до 6 детенышей. В Новосибирском зоопарке пум содержат с 1967 года и они регулярно размножаются. Сейчас там живет взрослая пара: самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.