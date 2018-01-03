В деревне под Москвой пантера загрызла насмерть человека

3 января в Подмосковье пантера убила человека, пишут "Известия". Трагедия произошла в селе Обновленный Труд Истринского района. По данным полиции, животное загрызло мужчину насмерть.
Как сообщает издание, эта дикая кошка содержалась в одном из частных зверинцев. Когда мужчина зашел в вольер, чтобы покормить пантеру, та набросилась на него и перегрызла шею. После этого хищница сбежала и была поймана лишь через несколько часов.
Проводится проверка произошедшего.
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