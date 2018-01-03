В деревне под Москвой пантера загрызла насмерть человека

Как сообщает издание, эта дикая кошка содержалась в одном из частных зверинцев. Когда мужчина зашел в вольер, чтобы покормить пантеру, та набросилась на него и перегрызла шею. После этого хищница сбежала и была поймана лишь через несколько часов.

Проводится проверка произошедшего.