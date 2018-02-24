В субботу в Барнауле горели бани

Сообщение о том, что загорелась баня в Центральном районе, поступило почти в полночь: 00:25. На пожар приехали две единицы техники, тушили баню девять человек. Пожар был оперативно докализован (в 00:38), в в 00:41 уже ликвидирован.

В Ленинском районе сообщение о возгорании бани поступило днем - в 15:47. На тушение пожара привлекалось три единицы техники и доже девять человек личного состава. В 16:07 пожар был локализован, в 16:12 ликвидирован.

В МЧС России напомнили о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. А при пожаре немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов по номеру "101".