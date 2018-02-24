Ночью в Барнауле эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за пожара

Около трех часов ночи в Барнауле в подвале многоквартирного дома произошел пожар, сообщили в группе vk.com/barneos22.
Пожар произошел в подвале пятиэтажного дома по адресу ул. Георгия Исакова, 165 — там загорелся мусор. Жителей эвакуировали на улицу. Работали пожарные расчеты. Других подробностей пока не сообщается.
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