Ночью в Барнауле эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за пожара

Сегодня, 10:35.
Происшествия

Около трех часов ночи в Барнауле в подвале многоквартирного дома произошел пожар, сообщили в группе vk.com/barneos22.

Пожар произошел в подвале многоквартирного дома на ул. Исакова в Барнауле.
Пожар произошел в подвале многоквартирного дома на ул. Исакова в Барнауле. Фото: vk.com/barneos22.

Пожар произошел в подвале пятиэтажного дома по адресу ул. Георгия Исакова, 165 — там загорелся мусор. Жителей эвакуировали на улицу. Работали пожарные расчеты. Других подробностей пока не сообщается.

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