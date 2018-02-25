В Сибири упал вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

Инцидент произошел 24 февраля около 12:00 по местному времени на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля (Таймырский муниципальный район Красноярского края). В момент приземления из-за бокового порыва ветра воздушное судно накренилось и завалилось на бок.

На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил перелом бедра, его жизни это не угрожает.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.