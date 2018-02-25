В Сибири упал вертолет Ми-8. Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 завалился на бок при посадке в Красноярском крае, сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Следователи начали проверку.
Инцидент произошел 24 февраля около 12:00 по местному времени на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля (Таймырский муниципальный район Красноярского края). В момент приземления из-за бокового порыва ветра воздушное судно накренилось и завалилось на бок.
На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. В результате происшествия погибших нет, один из пассажиров получил перелом бедра, его жизни это не угрожает.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.