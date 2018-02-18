В Алтайском крае будут взрывать лед при помощи вертолета

Аукцион объявило управление по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае. В техзадании говорится, что у исполнителя должна быть лицензия на работу со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

Подрядчик должен будет хранить не менее 50 кубометров взрывчатки в местах, где вероятнее всего возникнут ледовые заторы – в бассейнах рек Алей, Катунь, Чарыш. По команде властей вертолет должен доставить на место взрывчатку в течение часа.

Начальная стоимость контракта – 800 тыс. рублей. Средства выделят из краевого бюджета.