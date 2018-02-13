Песнь льда и воды. В туристическом селе на Алтае сняли редкое природное явление

— Хочу рассказать вам об одном явлении,которое даже предположить нельзя, если ты не местный и не сталкивался с этим.

Думаете это река замерзла,нет... Это речушка-Чепошка. Летом она бежит с гор безобидная и маленькая. Но в этом году стояли морозы и она замерзла в устье, где впадает в Катунь. А родниковые воды подпирают, а местами замерзла до дна,поэтому вода вырывается на лед и намерзает сверху и так растет эта ледяная площадка все выше и шире, теперь она заняла уже всю пойму.

Хорошо, что дома на высоком берегу,а то бы попали в ледяной плен. Так было с домом моей бабушки,которая жила рядом с живописным родничком, который зимой превращался в ледяное бедствие для местных, ночами подходил к калиткам и примораживал намертво.