Жителей алтайского села бензопилами спасают из ледяного плена

Сегодня, 15:56.
Происшествия

В селе Первокаменка Третьяковского района затопило дома местных жителей. Русло ручья перемерзло и вода стала выходить из берегов, подбираться к домам, а потом замерзать. Сейчас вода стоит в сенях и подполах шести домов, сообщают "Вести Алтай".

Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.
Спасатели с помощью бензопил спасают жителей алтайского села из ледяного плена. Фото: Денис Спиридонов в vk.com/barneos22.

В село выехала группа сотрудников пожарно-спасательной части. С помощью бензопил, ломов и лопат они будут разрушать ледяной покров, который сковал дома. В четверг, 8 февраля, в Первокаменку приедут специалисты Рубцовского водоканала. Они привезут генератор, при помощи которого лёд будут растапливать горячим паром.

Время, которое займут работы, зависит от погоды и действий служб. Согласно последним данным, в зоне подтопления находятся 6 домов, в которых проживают 13 человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров