Жителей алтайского села бензопилами спасают из ледяного плена

В селе Первокаменка Третьяковского района затопило дома местных жителей. Русло ручья перемерзло и вода стала выходить из берегов, подбираться к домам, а потом замерзать. Сейчас вода стоит в сенях и подполах шести домов, сообщают "Вести Алтай".
В село выехала группа сотрудников пожарно-спасательной части. С помощью бензопил, ломов и лопат они будут разрушать ледяной покров, который сковал дома. В четверг, 8 февраля, в Первокаменку приедут специалисты Рубцовского водоканала. Они привезут генератор, при помощи которого лёд будут растапливать горячим паром.
Время, которое займут работы, зависит от погоды и действий служб. Согласно последним данным, в зоне подтопления находятся 6 домов, в которых проживают 13 человек.
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