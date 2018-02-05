В алтайском городе произошла еще одна коммунальная авария

В Змеиногорске 5 февраля произошла авария на водоводе. Воды нет у жителей улицы Ползунова, сообщает "Змеиногосркий вестник".
Работники ЖКХ рассказали, что авария случилась на центральном водоводе города. Сейчас ремонтная бригада устраняет ее последствия.
Водоснабжение планируют восстановить к 18 часам.
Напомним, это уже не первая коммунальная авария в регионе. Ранее в селе Кусак прорвало теплотрассу, из-за чего пришлось экстренно остановить котельную. В результате концевые участки теплотрасс перемерзли.
Кроме того, местные жители сообщили altapress.ru, что в Шипуново температура в квартирах и частных домах, отапливаемых от котельных, держится на уровне 13-16 градусов, а в школе вынуждены сокращать уроки.
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