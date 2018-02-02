Следователи проверят проблемы с теплом в алтайском селе

Сейчас проводят доследственную проверку. Следователи выяснят причины произошедшего и дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за теплоснабжение.

Напомним, котельная начала работать в селе уже в 6 утра 2 февраля. Сейчас к централизованной системе отопления подключили 14 домов.

По решению комиссии на восстановительные работы в селе выделили три миллиона рублей. Сейчас специалисты закупают необходимые материалы и оборудование. В результате аварии концевые участки теплотрасс перемерзли, часть сети придется восстанавливать. Восемь тонн труб уже направили в село. Также закупят печи на твердом топливе для тех домов, где еще не восстановили центральное теплоснабжение, сообщает официальный сайт Алтайского края.