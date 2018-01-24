"За ночь сожгли 80 покрышек": в Немецком национальном районе перемерзли водонапорные башни

Сегодня, 12:45.
Происшествия

В трех поселках Немецкого национального района перемерзли водонапорные башни. Жители жгут покрышки, чтобы отогреть конструкции, сообщают "Наши новости".

Покрышка. Шина.
Покрышка. Шина. Фото: СС0.

В сложной ситуации оказалось больше тысячи человек — это жители сел Дворское, Лесное и Александровка. Водную проблему жителям приходится решать самим, поджигая основание башен.

Покрышки добывает глава Орловского сельсовета Анатолий Кудашев. Он рассказал, что их везут отовсюду. За позапрошлую ночь в селе Дворское сожгли около 80 покрышек.

По словам жителей, местный комитет ЖКХ не помогает. Там говорят, что водонапорные башни находятся на контроле сел.

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